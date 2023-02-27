В Одессе частично восстановили электроснабжение критической инфраструктуры после аварийного отключения высоковольтной линии.

Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в ДТЭК.

По состоянию на 12:00 полностью запитаны все больницы, котельные насосные станции и другая критическая инфраструктура в Киевском районе и частично - в Суворовском и Малиновском районах.

Напомним, утром почти весь город и Одесский район остались без электричества. В Одесской области возникла авария на объектах энергетики. Из-за этого произошло отключение линии высокого напряжения.

Также сообщалось, что 18 февраля в Одессе отремонтировали самый проблемный участок электросетей. После этого в городе каждый день применялись плановые отключения света. В других регионах, напомним, отключений по графику нет уже третью неделю.

Между тем, вчера в ДТЭК предупредили, что в Украине могут возобновиться отключения света. Исполнительный директор компании заявил, что в обозримом будущем надо будет готовить станции для зимы 2023/24, придется выводить в ремонт отдельные блоки, в том числе атомные. Закончится паводок - станут меньше генерировать ГЭС. Все это, по его словам, может приводить к ограничениям, которые были, начиная с октября прошлого 2022 года, то есть - плановые отключения.