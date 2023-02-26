В "Укрэнерго" назвали условие, при котором в Украине снова могут отключать свет
Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Поэтому лимиты в областях не спускались и отключения света не планируются. Эту оптимистическую информацию компания снабжает обычной оговоркой: "Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений".
"Укрэнерго" отмечает, что потребление по сравнению с субботой еще более уменьшилось.
Особая ситуация, как всегда в последнее время - в Одессе и Одесском районе. Вчера энергетикам удалось снизить там объем сетевых ограничений, однако в городе все еще действуют отключения по графику.
Напомним, в Минэнерго заявили, что лимиты потребления света в Украине больше могут не понадобиться. Также там сказали, что Украина прошла самый сложный в своей истории отопительный сезон, когда около 50% энергосистемы пострадала от ракетных ударов.
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