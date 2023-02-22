Правительство готовит повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Кабмин рассматривает несколько концепций повышения тарифов, принять решение планируют уже весной.

Об этом советник премьер-министра Украины Юрий Бойко сообщил в интервью "Апострофу".

"Сейчас рассматривается несколько разных концепций. Наиболее радикальная из них предполагает установление полностью рыночных цен на энергию. Все остальные – это разнообразные графики поднятия цен с целью смягчения экономических последствий для потребителей. И, скорее всего, весной правительство примет одну из этих стратегий, поскольку иначе кризис в энергетике преодолеть не удастся", – рассказал Бойко.

По его словам, сегодня тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены электроэнергии, а значит государство дотирует каждый киловатт-час, независимо от уровня доходов всех потребителей.

Поэтому текущую систему субсидирования всех потребителей планируется заменить субсидиями незащищенных слоев населения.

"Такая стратегия обойдется налогоплательщикам дешевле, и при этом позволит защитить граждан с самыми низкими уровнями дохода. В то же время те, кто может платить за энергию, будут это делать", – сказал Бойко.

Он также добавил, что планируется повысить цены на электроэнергию для бизнеса.

"Цена энергии для конечного юридического потребителя также может возрасти. Это, кстати, будет носить, скорее всего, сезонный характер. Однако в нынешней ситуации у бизнеса выбор небогат: либо более дорогостоящее электричество, либо его полное отсутствие, и соответственно, закрытие производства и ущерб. И, скорее всего, он выберет первое", - заметил Бойко.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что потребление электричества в Украине растет, но дефицит не прогнозируется.

Как писала "Страна", с начала года еда в Украине снова начала дорожать и цены могут расти дальше.