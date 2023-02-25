Глава Министерства энергетики Герман Галущенко спрогнозировал стабильную ситуацию в Украине с энергоснабжением в ближайшее время. По его словам, лимиты могут больше не понадобиться.

Об этом он сказал в эфире телемарафона 25 февраля.

"Сейчас система работает в бездефицитном режиме, уже пошла третья неделя, как производство электроэнергии полностью обеспечивает потребление. У нас есть соответствующие резервы. У нас есть планы и дальше так поддерживать энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок. Я очень надеюсь, что лимиты в ближайшее время нам не понадобятся вообще для областей с точки зрения потребления электричества", - сказал министр.

Он также сообщил, рассматривается ли властями возобновление экспорта электроэнергии.

"Этот вопрос на столе сейчас. Если мы увидим стабильный профицит электроэнергии в системе, безусловно, вопрос экспорта будет рассматриваться. Но сейчас ключевым для нас является то, чтобы максимально восстановить электроснабжение для регионов, где еще есть повреждение сетей", - заявил Галущенко.

Кроме того. глава Минэнерго отметил, что Украина прошла самый сложный в своей истории отопительный сезон, когда около 50% энергосистемы пострадала от ракетных ударов.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что сейчас дефицит электроэнергии не прогнозируется, при условии, что не будет новых российских атак.

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