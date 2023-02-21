Энергосистема Украины работает без дефицита мощностей уже десять дней. В настоящее время дефицит не прогнозируется, при условии, что не будет новых российских атак.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

Премьер поблагодарил энергетиков и ремонтные бригады, которые "продолжают делать невероятную работу".

Напомним, сегодня "Укрэнерго" сообщила, что из-за непогоды произошли повреждения в сетях облэнерго в ряде областей Украины, идут ремонтные работы.

Также сообщалось, что из-за сильного ветра во Львовской области обесточены 57 населенных пунктов.

Кроме того, мы писали, что в Одессе аварийно отключилась высоковольтная линия, питающая два района. В городе применяются графики отключений.

Также в Киевской области действуют аварийные отключения света из-за ухудшения погоды.

Тем временем война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.