На высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы, произошло аварийное отключение.

Об этом сообщают Одесские электросети компании ДТЭК 21 февраля.

Специалисты уже восстанавливают неполадки. Электронагрузка перераспределена на высоковольтную линию, которую энергетики отремонтировали на выходных. Сейчас в Одессе действуют почасовые отключения.

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщала, что из-за непогоды произошли повреждения в сетях облэнерго в ряде областей Украины, идут ремонтные работы. Тем не менее, дефицит отсутствует и не прогнозируется, лимиты областям не доводились.

Также мы писали, что из-за сильного ветра во Львовской области обесточены 57 населенных пунктов. Жителей региона призвали не приближаться к месту обрыва проводов линии электропередачи ближе чем на восемь метров.

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