Из-за неблагоприятных погодных условий во Львовской области аварийно отключены 17 ЛЭП, в связи с чем обесточены 57 населенных пунктов.

Об этом сообщил губернатор Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

По его данным, из-за сильного ветра 27 населенных пунктов обесточены полностью, 30 - частично.

Больше всего пострадали Яворовское, Бродовское, Перемышлянское и Жовковское направления.

Жителей региона призывают не приближаться к месту обрыва проводов линии электропередачи ближе чем на восемь метров, так как можно получить смертельный удар током.

Напомним, "Укрэнерго" сообщала, что в областях Украины из-за непогоды произошли повреждения в сетях. Тем не менее, дефицит отсутствует и не прогнозируется, лимиты областям не доводились.

Между тем синоптики прогнозировали, что сегодня порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с. В большинстве областей пройдут дожди.

Также сообщалось, что во Львове и области в результате ракетных атак РФ разрушены почти все электроподстанции, поэтому, как заявлял Садовой, электроснабжение является большой проблемой в регионе.