Текущая неделя в Украине будет ветренной, синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. В пятницу, 24 февраля, температура воздуха опустится до -19 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Во вторник, 21 февраля, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с. В большинстве областей пройдут дожди, местами, кроме западных регионов и крайнего юга, с мокрым снегом. Температура ночью покажет от 0 до +5 градусов, на Левобережье ожидается от 0 до -5, днем завтра столбики термометров покажут +3...+8, на западе и юге страны +7...+12 градусов.

В среду, 22 февраля, в западных областях пройдет мокрый снег с дождем, на остальной территории будет небольшой снег, ветер не будет сильным. Вместе с тем в Украине, кроме южных регионов, Прикарпатья и Закарпатья, ожидается понижение температуры. Ночью и днем будет до -3 до +3 градусов, на северо-востоке страны ожидается -4...-11 градусов.

В четверг, 23 февраля, в Украине будет без существенных осадков, однако прохладнее. Ожидается понижение температуры на три-семь градусов.

В пятницу, 24 февраля, в западных, северных и местами центральных областях синоптики прогнозируют умеренный дождь и снег. Температура в восточных, северо-восточных областях ночью будет -10...-16 градусов, местами столбики термометра покажут -19, а днем от - 4 до +2 градусов. В западных областях и на крайнем юге температура воздуха ночью составит около 0 градусов. При этом днем прогнозируется +6..+12 градусов, а на остальной территории ночью -3...-9 градусов, днем +1...+7.

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