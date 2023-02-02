Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони (штат Пенсильвания) предсказал жителям США еще шесть недель зимы.

Об этом сообщает местная пресса.

Согласно американской традиции, если 2 февраля выходя из норки сурок видит свою тень, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Именно это и произошло на церемонии 2023 года в Панксатони. В 2021 и 2022 годах Фил тоже предсказывал длительные морозы.

По данным метеорологов, за последние 10 лет сурок оказывался прав в менее половины случаев - в 40%.

Кураторы Фила утверждают, что ему не меньше 137 лет, и он делает предсказания с 1886 года благодаря тому, что пьет "эликсир жизни".

Фил является самым знаменитым, но не единственным сурком, участвующим в мероприятии. Традиционно фестивали проводятся в нескольких городах США и Канады, где местные сурки предсказывают погоду. Например, сурок из Статен-Айленда Чак в этом году предсказал раннюю весну.

Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года, а за год до этого автор местной газеты "Спирит" Клаймер Фрис опубликовал заметку, в которой объявлял 2 февраля Днем сурка.

Ранее мы писали, что харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2023 году придет весна.

У Тимки непростая судьба. Более полугода сурок был в оккупации РФ в селе Нестеровка Харьковской области, затем село освободили.