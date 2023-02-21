Из-за непогоды произошли повреждения в сетях облэнерго в ряде областей Украины, идут ремонтные работы. Тем не менее, дефицит отсутствует и не прогнозируется, лимиты областям не доводились.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Импорт энергии - незначительный, благодаря стабилизации в энергосистеме.

Бригады "Укрэнерго" продолжают ремонтные работы по устранению сетевых ограничений для Одессы и Одесского района. В облцентре из-за поврежденной инфраструктуры до сих пор действуют почасовые отключения.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" дали оптимистичный прогноз по свету и озвучили условие, при котором ситуация ухудшится.

Также сообщалось, что в Одессе отремонтировали самый проблемный участок электросетей.

Кроме того, мы писали, что в Харьковской области без света остаются 35 тысяч абонентов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

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