В селе Нерубайское Одесской области произошел пожар в жилом доме. В результате в больнице с ожогами два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

По данным спасателей, прибывшие на вызов работники ГСЧС установили, что горит крыша жилого дома и пристройки. Через полчаса пожар на площади 30 квадратных метров ликвидировали.

В результате происшествия в больнице находятся женщина и мужчина. Жительница дома 1981 года рождения - в тяжелом состоянии, с ожогами 4% тела. Мужчина 1994 года рождения находится в состоянии средней тяжести, с ожогами 10% тела, добавили спасатели.

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