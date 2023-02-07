Из-за взрыва генератора на балконе одного из домов столичных Теремков возник пожар.

Киевские паблики публикуют видео и фото происшествия.

Огонь вспыхнул на одном из верхних этажей многоэтажки.

4 февраля в Одессе слышали взрывы и видели дым, который поднимался за пределами города. Как оказалось, произошел масштабный пожар на подстанции, вследствие происшествия оказались обесточены три района города.

Между тем война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему Израиль заговорил о передаче оружия Украине.