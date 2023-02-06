В Одессу отправили 82 генератора для обеспечения электроэнергией критической инфраструктуры.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, вскоре, на ближайшем заседании правительства, решат вопрос о выделении средств Одесской областной военной администрации на закупку горючего для этих генераторов.

Напомним, в Одессе свет обещают давать каждые 2 часа через 8. В городе 40% абонентов остаются без электричества.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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