Во вторник, 21 февраля, в Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии из-за ухудшения погоды.

Об этом сообщает ДТЭК в своем Telegram-канале.

"В результате ухудшения погоды в Киевской области начались аварийные отключения света. В настоящее время без электроэнергии более 7 тысяч потребителей. Наибольшее количество таких случаев в Обуховском и Бучанском районах", - говорится в сообщении.

В Киевской области сегодня прогнозируется дождь, ночью мокрый снег с порывами ветра. Из-за непогоды могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов.

Напомним, сегодня из-за неблагоприятных погодных условий во Львовской области аварийно отключены 17 ЛЭП, в связи с чем обесточены 57 населенных пунктов.

Также "Укрэнерго" сообщала, что в областях Украины из-за непогоды произошли повреждения в сетях. Тем не менее, дефицит отсутствует и не прогнозируется, лимиты областям не доводились. Импорт энергии - незначительный, благодаря стабилизации в энергосистеме.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозировали на сегодня порывы ветра, которые будут достигать 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с. В большинстве областей пройдут дожди.