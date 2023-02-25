Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже две недели подряд и пока не прогнозируется. Во всех областях отсутствуют лимиты потребления, кроме Одесской, где недавно была авария.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В субботнее утро 25 февраля потребление электроэнергии несколько снижено в пределах, характерных для выходного дня зимы, сообщают энергетики. Работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.

Есть и негативные новости. Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, обесточены прифронтовые Никополь и Марганец Днепропетровской области. Также возможны отключения из-за повреждений сетей в связи с ухудшением погодных условий.

В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры, поэтому применяются графики почасовых отключений.

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 366-го дня войны. "Вагнеровцы" заявили о захвате Берховки - села к северо-западу от Бахмута. Генштаб ВСУ это опровергает. В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши. Резко активизировалась тема Приднестровья и возможного вторжения в него Украины. Китай опубликовал свой "мирный план".

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Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.