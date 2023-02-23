Из-за обстрелов и повреждений сети обесточены прифронтовые районы Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом в четверг, 23 февраля, сообщают в "Укрэнерго".

Сохраняются ограничения и в Одессе, там действуют почасовые отключения.

На остальной территории лимиты не действуют, дефицит мощности отсутствует.

Напомним, что изначально на сегодня отключения света планировались только в Одессе, однако обстрелы внесли свои коррективы.

Также еще вчера в населенных пунктах шести областей до сих пор не было света из-за непогоды. Похоже, свет там уже восстановили.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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