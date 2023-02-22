В Украине из-за непогоды и повреждений в сетях Облэнерго отсутствует свет в 137 населенных пунктах шести областей. Об этом сообщает Укрэнерго.

Также действуют ограничения в Одессе и одесском районе из-за повреждений сети.

В то же время дефицит мощностей в системе отсутствует, поэтому лимиты в областях не вводятся.

Ранее мы писали, что плановые отключения электричества 22 февраля намечены только в Одессе. Согласно сообщению, в остальной части Одесской области, а также в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях отключений быть не должно.

Напомним, что 21 февраля во второй половине дня в Киевской области были введены аварийные отключения света из-за ухудшения погоды.

В некоторых областях Украины из-за непогоды произошли повреждения в сетях облэнерго.

Война в Украине продолжается уже 364-й день.

Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.