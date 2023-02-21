Плановые отключения света завтра будут только в Одессе и Одесском районе. Сегодня там аварийно отключилась высоковольтная линия.

Об этом сообщает ДТЭК.

Согласно сообщению, в остальной части Одесской области, а также в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях отключений быть не должно.

Правда, ДТЭК предупреждает, что "в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику". О каких именно энергоузлах идет речь, не сообщается.

Напомним, что сегодня во второй половине дня в Киевской области были введены аварийные отключения света из-за ухудшения погоды.

В некоторых областях Украины из-за непогоды произошли повреждения в сетях.

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