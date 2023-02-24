Ночью 24 февраля в Никопольском районе Днепропетровской области было 10 обстрелов РФ.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из тяжелой артиллерии агрессор попал по самому Никополю, по Марганецкой, Мировской и Красногригорьевской громадам. Обошлось без жертв, но разрушены жилые дома.

В Никополе повреждены 8 частных домов. Один из них загорелся. Повреждены и 5 хозяйственных построек, 2 магазина и кафе.

Детали атак по городу еще уточняются. Власти области призвали сегодня и в ближайшие дни быть особенно осмотрительными, реагировать на возможные уведомления о воздушной тревоге.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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