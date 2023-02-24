В Минэнерго сообщили о ситуации со светом сегодня
В пятницу 24 февраля энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, по-прежнему генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии со значительным резервом.
В то же время за последние сутки в результате вражеских обстрелов в Херсонской и Харьковской областях дополнительно обесточено около 15 тысяч потребителей.
Сложной остается ситуация с теплообеспечением Херсона. В результате обстрелов Херсонской ТЭЦ было повреждено важное оборудование и теплосеть. Ремонтные бригады работают 24/7 для возобновления работы, сообщили в пресс-службе.
В Украине свет не отключают больше 10 дней. В последние дни энергосистема Украины работает с резервом мощности.
Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.
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