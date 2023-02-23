В пятницу, 24 февраля, ситуация с электроэнергией в Украине останется без изменений.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба компании ДТЭК.

Плановые отключения света снова будут только в Одессе и Одесском районе, говорится в сообщении.

В остальной части Одесской области, а также в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях отключений быть не должно.

Но из-за повреждения сетей в некоторых неназванных энергоузлах возможны отключения по графику, добавили в ДТЭК.

Ранее мы писали, что сегодня в "Укрэнерго" сообщили, что из-за обстрелов и повреждений сети обесточены прифронтовые районы Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.