Из-за обстрелов и повреждений сетей облэнерго обесточены прифронтовые районы Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей и на пограничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Также сохраняются ограничения в Одессе, там действуют почасовые отключения.

Кроме того, в Одесской области ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над устранением сетевых ограничений, вызванных значительными повреждениями основного оборудования подстанций, которые не раз атаковали ракеты и дроны.

В "Укрэнерго" сообщили, что лимиты потребления областям не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме, однако в случае, если ситуация изменится и потребление резко возрастет, возможны отключения.

Ранее сообщалось, что во Львове и области в результате ракетных атак РФ разрушены почти все электроподстанции.

Также мы писали, что в Кабмине заявили, что отключения света в Украине еще возможны.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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