В Одесской области возникла авария на объектах энергетики. Из-за этого произошло отключение линии высокого напряжения. Почти весь город и Одесский район остались без электричества.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в телеграм-канале.

"Энергетики приступят к аварийно-восстанавливаемым работам сразу после отбоя воздушной тревоги", - заявили в компании.

Между тем, по данным на 09:40 тревоги в регионе нет.

Отметим, что ранее паблики сообщали, что света в Одессе нет у большинства жителей.

Также власти сообщали об остановке работы электротранспорта.

Напомним, 18 февраля в Одессе отремонтировали самый проблемный участок электросетей. После этого в городе каждый день применялись плановые отключения света. В других регионах, напомним, отключений по графику нет уже третью неделю.

Между тем, вчера в ДТЭК предупредили, что в Украине могут возобновиться отключения света. Исполнительный директор компании заявил, что в обозримом будущем надо будет готовить станции для зимы 2023/24, придется выводить в ремонт отдельные блоки, в том числе атомные. Закончится паводок - станут меньше генерировать ГЭС. Все это, по его словам, может приводить к ограничениям, которые были, начиная с октября прошлого 20222 года, то есть - плановые отключения.