Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил, что в Украине могут возобновиться отключения электроэнергии.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Сейчас отключений уже две недели нет, потому что работает комбинация благоприятных факторов: потепление, дни стали более долгими, что позволяет использовать и солнце как источник энергии плюс паводки обеспечивают водой ГЭС, плюс атомная генерация на максимуме.

"То есть, по сути, у нас сейчас - максимальный объем генерации, который Украина может себе позволить за счет тех мощностей, какие у нас есть", - говорит Сахарук.

Но в обозримом будущем надо будет готовить станции для зимы 2023/24, придется выводить в ремонт отдельные блоки, в том числе атомные. Закончится паводок - станут меньше генерировать ГЭС.

"Все это может приводить к ограничениям, которые у нас были, начиная с октября прошлого года", - предупредил исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, в Минэнерго заявили, что лимиты потребления света в Украине больше могут не понадобиться. Также там сказали, что Украина прошла самый сложный в своей истории отопительный сезон, когда около 50% энергосистемы пострадала от ракетных ударов.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что сейчас дефицит электроэнергии не прогнозируется.

Между тем, сегодня в "Укрэнерго" назвали условие, при котором в Украине снова могут отключать свет.