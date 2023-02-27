Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг.

Об этом сообщило в понедельник министерство обороны Тайваня.

"Американский самолет пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что самолет пролетел над Тайваньским проливом в понедельник в 15:50 по местному времени (в 9.50 по Киеву).

"Во время прохождения самолета через пролив армия Тайваня мониторила ситуацию в морском и воздушном пространстве вокруг острова, обстановка была нормальной", - отмечается в сообщении.

На пролет отреагировали в китайском командовании. Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что пролет американского патрульного самолета через Тайваньский пролив ставит под угрозу стабильность в регионе.

"Действия США являются преднамеренным вмешательством и подрывом региональной обстановки, они ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе", - сказал Ши И.

Также в армии КНР выразили решительный протест действиям США.

Осенью президент Тайваня заявляла, что ожидает вторжения Китая в самое ближайшее время.

А Китай недавно ввел санкции против двух американских компаний из-за продажи оружия Тайваню.