В Офисе президента ответили на заявления президента Беларуси о подрыве российского самолета-наводчика А-50 в Беларуси.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, это не теракт или диверсия, а антитеррористический акт, который устроили белорусские партизаны.

Подоляк посоветовал президенту Беларуси определиться с терминами и напомнил, что ответственность за подрыв А-50 на аэродроме "Мачулищи" взяли на себя белорусские партизаны.

"Нужно определиться с дефинициями. Теракт - это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии - когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 - антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами", - отметил Подоляк.

Ранее Подоляк прокомментировал историю с "украинской ДРГ" в Брянской области РФ, заявив, что в России все сильнее и агрессивнее становится собственное партизанское движение. Поэтому советник Ермака посоветовал бояться "своих партизан".

Напомним, в конце февраля белорусские партизаны сообщили об атаке на российский самолет-наводчик А-50 на аэродроме "Мачулищи" вблизи Минска. В сети публиковали несколько видео облета беспилотника вокруг российского самолета А-50 в Беларуси и приземления БПЛА непосредственно на самолет.

Сегодня Лукашенко впервые признал, что российский самолет А-50 получил в Мачулищах повреждения и находится на ремонте. Он также рассказал о якобы причастности "украинского диверсанта" к подрыву и заявил, что диверсия в Мачулищах была "спланирована СБУ и ЦРУ" с использованием "высших технологий".