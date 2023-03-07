Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал еще одно заявление по атаке на российский самолет А-50 под Минском в Мачулищах.

Об этом пишет "Белта".

После того, как он заявил, что А-50 атаковал "завербованный СБУ диверсант", он признал, что борт получил повреждения и находится на ремонте.

Повреждения, по словам Лукашенко, несерьезные: "царапины и одна пробоина не мешают выполнять обязанности".

Он заявил, что попросил Россию забрать самолет на обслуживание, а в Беларусь прислать другой.

Как писала "Страна", ранее оппозиционные журналисты находили подтверждение, что российский самолет А-50 все-таки получил повреждение в Беларуси. Информацию им подтвердили в приемной Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева, куда они позвонили под видом сотрудников аэродрома в Мачулищах. В приемной отметили, что самолет с бортовым номером 43 поступил к ним после инцидента.

Власти Беларуси ранее утверждали, что видимых повреждений нет и даже показывали видео самолета А-50 на военном аэродроме под Минском.

А в британской разведке заявляли, что вероятное повреждение российского самолета A-50 приведет к ограничению воздушных операций РФ.