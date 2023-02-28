Вероятное повреждение российского самолета A-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах приведет к ограничению воздушных операций РФ.

Об этом пишет британская разведка.

Минобороны Британии напоминает, что 26 февраля 2023 года белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что A-50 получил повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата на авиабазу Мачулищи. BYPOL сообщил о двух взрывах и повреждении передней и средней частей A-50, а также антенны радара.

A-50 - российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Его роль состоит в том, чтобы отображать воздушную обстановку с опознанными целями и обеспечить координацию с соседними истребителями.

"Атрибуция и ущерб официально не подтверждены. Тем не менее, потеря A-50 будет иметь большое значение, поскольку он играет решающую роль в российских воздушных операциях для обеспечения картины воздушного боя. Вероятно, в строю останется 6 боевых А-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции", - сообщает британская разведка.

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