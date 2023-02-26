Беларусь готова мобилизовать в армию 1,5 миллиона человек в случае введения в республике военного положения.

Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, пишет "Белта".

Он сказал, что народные ополчения добавятся к мобилизованным в случае "движения страны к боевым действиям".

Отметим, что население Беларуси составляет 9,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что зона безопасности вдоль границы Украины с Беларусью и РФ будет расширена до двух километров и заминирована.

Также мы писали, что в Беларуси собираются организовать "народное ополчение", куда войдут до 150 тысяч человек.

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