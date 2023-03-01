В Сети появилось видео самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, на который проводилась атака дронами на военном аэродроме в Мачулищах.

Соответствующие кадры опубликовало Минобороны Беларуси.

На видео можно заметить рулежку самолета по взлетно-посадочной полосе. Судя по кадрам, сейчас самолёт на ходу и внешне повреждения не заметны.

А-50 - советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Самолет создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Особенность А-50 заключается в том, что он оборудован радаром, который позволяет россиянам обнаруживать украинские системы ПВО.

Аэродром "Мачулищи" расположен в 12 км к югу от Минска и является местом базирования военных транспортников Ан-26, Ил-76 и военных вертолетов Ми-8 и Ми-24. Расстояние от аэродрома до границ Украины – около 250 км.

Ранее мы писали, что 26 февраля 2023 года белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что A-50 получил повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата на авиабазу Мачулищи. BYPOL сообщил о двух взрывах и повреждении передней и средней частей A-50, а также антенны радара.

Кроме того, сообщалось о причастности к диверсии белорусских партизан.

Позже в британской разведке заявили, что вероятное повреждение российского самолета A-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах приведет к ограничению воздушных операций РФ.