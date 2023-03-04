Российский самолет-разведчик А-50, как предполагается, поврежденный на аэродроме в Беларуси, находится на ремонте в Таганроге.

Это выяснили журналисты белорусского оппозиционного издания "Зеркало".

Информацию им подтвердили в приемной Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, куда они позвонили под видом сотрудников аэродрома в Мачулищах.

В состав этого предприятия входит 325-й Авиационный ремонтный завод, который занимается восстановлением подобной техники.

В приемной отметили, что самолет с бортовым номером 43 действительно поступил к ним, но никакой другой информации не дали.

Напомним, что по официальной российской версии, борт цел и несет службу в обычном режиме, в соответствии с планом "совершил облет государственной границы в группе и сопровождении других самолетов".

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