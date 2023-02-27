Российская армия наращивает количество штурмовиков у границ с Украиной. Их планируется задействовать на важнейших направлениях, где РФ пытается вести наступление.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

"Они понимают, что им это не удается. Они там не добились ни одного стратегического успеха, 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвует в агрессии против Украины, у них нечем и кому воевать. Потому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", - сказал он.

При этом, по словам Черняка, для украинской ПВО на данный момент будет несложно сбить российские самолёты.

Напомним, Украина ночью подверглась атаке дронов. За ночь РФ выпустила до 14 БПЛА, одиннадцать из них уничтожены. Запускались дроны с северного направления. Над Киевом было сбито девять беспилотников.

Как сообщалось, из-за ночной атаки в Хмельницком погибли два спасателя.

Также мы писали, что ночью россияне дважды обстреляли Днепропетровскую область.

Кроме того, войска РФ нанесли ракетные удары по Мирнограду и Запорожью.