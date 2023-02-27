Ночью россияне дважды обстреляли Днепропетровскую область
За прошедшую ночь 27февраля войска РФ дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Под огонь из тяжелой артиллерии попали сам Никополь и Мировская громада. Обошлось без пострадавших. Повреждены 8 частных домов, хозяйственное сооружение, авто, газопроводы и линия электропередач.
Война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения
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