Число погибших из-за ночного обстрела Хмельницкого увеличилось до двух человек. В больнице умер второй спасатель.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий в своем Telegram-канале.

"К сожалению, есть еще одна смерть в больнице. Врачам не удалось спасти жизнь еще одного Героя-спасателя", - написал Гамалий.

Двое спасателей, погибших в Хмельницком этой ночью - 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук.

Они вместе с коллегами ликвидировал последствия атаки БПЛА, когда противник совершил повторный обстрел, сообщили в МВД.

Еще трое спасателей находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что после ударов по Хмельницкому в больницу доставили четверых человек, трое из них - в тяжелом состоянии.

Напомним, за ночь по Украине было выпущено до 14 БПЛА, одиннадцать из них уничтожены. Запускались дроны с северного направления. Над Киевом было сбито девять беспилотников.

Также сообщалось, что в Херсоне из-за обстрелов РФ один человек погиб, еще двое получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.