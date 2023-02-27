За ночь по Украине было выпущено до 14 дронов-камикадзе, одиннадцать из которых были уничтожены.

Об этом заявили в командовании Воздушных сил.

Запускались дроны с северного направления.

Над Киевом было сбито девять беспилотников, уточнил глава столичной военной администрации Сергей Попко.

"По предварительной оценке, враг применил барражирующие боеприпасы "Shahed". Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась пять с половиной часов", - рассказал Попко.

По предварительным данным , обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

Также стало известно, что ночью три удара были нанесены по Хмельницкому. Об этом сообщил губернатор области Гамалий.

По его информации, есть один погибший и четверо раненых. Пострадали гражданские дома и продолжается тушение пожаров.

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