В Хмельницком нашли необычный способ для защиты города от ракетных атак. Фото: Telegram

В Хмельницком местные жители принялись рисовали метки на улицах города, чтобы защитить его от ракет. Метки делаются в виде православных крестов.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По данным пабликов, такая идея появилась у подписчиков одного из сообществ в Viber. Пользователи решили, что кресты из соли якобы могут помочь защитить город от российских ракетных ударов.

Предлагалось на каждый крест использовать по половине пачки соли, а знаки выкладывать только на голой земле, но не асфальте или брусчатке.

"Как проверить, земля ли это? Посмотрите, если посадить зерно, прорастет ли оно. Если да, то перед вами земля", - делились советами пользователи.

В местном сообществе в Viber даже провели опрос на тему выкладывания крестов из соли. Более 700 подписчиков ответили, что сделали это для защиты города.

В Хмельницком выкладывали кресты из соли

В Хмельницком выкладывали кресты из соли

В Хмельницком выкладывали кресты из соли

Ранее мы писали, что неделю назад одна из российских ракет попала в военный объект в Хмельницком, второй прилет был около остановки общественного транспорта. Сообщалось о раненых.

Мы также публиковали видео поврежденной многоэтажки в Хмельницком после ракетного удара. Из-за обстрела во многих квартирах вылетели стекла вместе с рамами.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото из Хмельницкого, где ракета упала рядом с остановкой.

Позже в Минобороны РФ заявили, что ракетным ударом в Хмельницком "был поражен пункт дислокации полка БПЛА украинских войск".

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