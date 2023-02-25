В Хмельницком местные жители принялись рисовали метки на улицах города, чтобы защитить его от ракет. Метки делаются в виде православных крестов.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По данным пабликов, такая идея появилась у подписчиков одного из сообществ в Viber. Пользователи решили, что кресты из соли якобы могут помочь защитить город от российских ракетных ударов.

Предлагалось на каждый крест использовать по половине пачки соли, а знаки выкладывать только на голой земле, но не асфальте или брусчатке.

"Как проверить, земля ли это? Посмотрите, если посадить зерно, прорастет ли оно. Если да, то перед вами земля", - делились советами пользователи.

В местном сообществе в Viber даже провели опрос на тему выкладывания крестов из соли. Более 700 подписчиков ответили, что сделали это для защиты города.

Ранее мы писали, что неделю назад одна из российских ракет попала в военный объект в Хмельницком, второй прилет был около остановки общественного транспорта. Сообщалось о раненых.

Мы также публиковали видео поврежденной многоэтажки в Хмельницком после ракетного удара. Из-за обстрела во многих квартирах вылетели стекла вместе с рамами.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото из Хмельницкого, где ракета упала рядом с остановкой.

Позже в Минобороны РФ заявили, что ракетным ударом в Хмельницком "был поражен пункт дислокации полка БПЛА украинских войск".