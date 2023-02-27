Минувшей ночью был ракетный удар по Мирнограду в Донецкой области. В Запорожье зафиксирован прилет на острове Хортица. Там загорелось админздание.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что было зафиксировано два прилета в городе. Под удар попал объект гражданской нежилой инфраструктуры. Обошлось без жертв.

Напомним, за ночь по Украине было выпущено до 14 БПЛА, одиннадцать из них уничтожены. Запускались дроны с северного направления. Над Киевом было сбито девять беспилотников.

Также сообщалось, что ночью россияне дважды обстреляли Днепропетровскую область.

Война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.