Россияне за день 76 раз обстреляли из артиллерии и минометов Сумскую область. Есть раненый, повреждены дома
В воскресенье, 26 февраля, россияне ударили по территории Сумской области. В результате обстрела ранен человек, повреждены жилые дома, ЛЭП, магазин.
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Сумской областной военной администрации.
"В течение дня россияне осуществили обстрелы четырех территориальных общин области: Белопольской, Глуховской, Новослободской, Хотинской. Было зафиксировано 76 прилетов из минометов и артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате минометного обстрела села Горки Новослободской общины повреждены пять жилых домов, пункт здоровья и линии электропередач.
Кроме того, из-за артиллерийского удара по селу Строительное Глуховской общины повреждены шесть домов, уничтожен частный магазин. В результате обстрела ранен один гражданский.
Ранее мы писали, что в начале февраля в Сумской области за день зафиксировали почти сто прилетов, один человек получил ранения, повреждены частные дома.
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