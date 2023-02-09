В четверг, 9 февраля, в течение дня российские войска обстреляли семь общин Сумской области. Ранен мужчина, повреждены частные дома. Зафиксировано 97 прилетов.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Сумской областной военной администрации.

"Под вражеский обстрел сегодня попали Белопольская, Юнаковская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Глуховская, Шалыгинская общины. В общей сложности было зафиксировано 97 прилетов, в том числе сброс 5 взрывных устройств с дрона", - говорится в сообщении.

В Сумской ОВА отметили, что в результате российского минометного обстрела по одному из сел Юнаковской общины местный житель получил телесные повреждения. Кроме того, в общине поврежден один частный дом. В общей сложности было зафиксировано 10 прилетов.

Кроме того, в Белопольской общине из-за минометного обстрела с российской территории повреждены три частных дома и произошло возгорание хозяйственного сооружения.

Пострадала от минометного огня и Эсманская община - повреждены несколько домов и зданий.

А в результате обстрела одного из сел Зноб-Новгородской общины была повреждена хозяйственная постройка.

"В других общинах, к счастью, без последствий", – добавили в Сумской ОВА.

Ранее мы писали, что в прошлом месяце после попадания в дом на Сумщине в многодетной семье погибла женщина.

Также "Страна" рассказывала, что в Сумской области из-за обстрелов повреждено и разрушено почти пять тысяч сооружений.