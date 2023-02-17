Информация о том, что Россия собрала на границе с Сумской областью десятитысячную группировку войск, является фейком.

Об этом заявляет Сумская ОВА в своем телеграм-канале.

"Информация о 10 тыс. российских военных на границе с г. Сумы не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумщиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.

Сумская ОВА обратилась к правоохранителям для проверки источника этой информации.

"По предварительной информации, это не что иное, как ИПСО", - пишет ОВА.

Ранее The Times со ссылкой на старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова писала, что на территории РФ вблизи Сумской области россияне сконцентрировали крупную группировку войск. В частности, речь идет о десяти тысячах солдат. Он утверждал, что россияне построили полевой госпиталь и гравием засыпали дорогу, ведущую к границе с Украиной. Именно благодаря этому там может двигаться бронетехника.

Мы также писали, что в феврале в Сумской области за день зафиксировали почти сто прилетов, один человек получил ранения, повреждены частные дома.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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