На территории РФ вблизи Сумской области россияне сконцентрировали крупную группировку войск. В частности, речь идет о десяти тысячах солдат. Об этом заявил старший лейтенант ВСУ Андрей Гулаков в интервью The Times.

"По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была", - передает The Times слова Гулакова.

Он утверждает, что россияне построили полевой госпиталь и гравием засыпали дорогу, ведущую к границе с Украиной. Именно благодаря этому там может двигаться бронетехника.

Отметим, что среди всех украинских областей у Сумской самая длинная граница с Россией - около 600 километров, сто из которых проходит через реки и болота.

Напомним, в феврале в Сумской области за день зафиксировали почти сто прилетов, один человек получил ранения, повреждены частные дома.

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