В Сумской области днем в пятницу, 17 февраля, была воздушная тревога. Противовоздушная оборона (ПВО) Украины сработала по цели.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА в Telegram-канале.

"В Сумской области во время воздушной тревоги сработала ПВО по воздушной цели. Цель обезврежена!" - говорится в сообщении.

Остальная информация уточняется в настоящее время.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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