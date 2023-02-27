В Хмельницком при тушения пожара после ночной атаки РФ погиб спасатель
В Хмельницком погиб сотрудник ГСЧС при тушения пожара, который возник в результате ночной атаки дронами-камикадзе.
Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин.
"Погибший – Герой-спаситель ГСЧС. Погиб во время исполнения служебного долга", – написал он.
Также он добавил, что в результате ночной атаки еще четыре человека получили ранения. Кроме того, есть повреждения зданий.
Напомним, за ночь по Украине было выпущено до 14 БПЛА, одиннадцать из них уничтожены. Запускались дроны с северного направления. Над Киевом было сбито девять беспилотников.
Как сообщалось, также ночью войска РФ нанесли ракетные удары по Мирнограду и Запорожью.
Кроме того, ночью россияне дважды обстреляли Днепропетровскую область.
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