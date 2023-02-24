За год полномасштабной войны в столице воздушная тревога прозвучала 680 раз, повреждены более 700 зданий, погибли более 160 гражданских жителей, среди них - 5 детей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил у себя в Telegram-канале.

Также с 24 февраля 2022 года в Киеве:

"Киевская служба спасения" совершила 48 выездов на ликвидацию последствий ракетных обстрелов в столице;

На места ракетных атак и атак дронами бригады "скорой" совершили 929 выездов, оказали помощь 713 пациентам;

Зарегистрированы в Киеве более 229 тысяч внутренне перемещенных лиц, среди которых - 40 тысяч детей;

Более 8 тысяч киевлян в первые месяцы войны ежедневно получали помощь от Гуманитарного штаба Киева;

Гуманитарный штаб Киева привлек помощь от 130 международных партнеров;

Метро, ​​как укрытие, принимало одновременно до 66 940 киевлян;

Высадили в городе почти 6000 деревьев.

Кроме того, мэр рассказал, что за это время в столице поженились 24 852 пары, родился 16 461 младенец: 8 507 мальчиков и 7 954 девочка.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский выпустил обращение по поводу годовщины полномасштабного российского вторжения.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.