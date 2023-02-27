В Херсоне в результате обстрелов российских военных за минувшие сутки погиб один человек, двое получили ранения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в своем Telegram-канале.

"Орки ночью плотно трудились Херсоном. С утра также слышны взрывы. За последние сутки в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения", - пишет Соболевский.

Также по его словам, ВСУ хорошо отработало по вражеским позициям на левом берегу Днепра.

Также минувшей ночью был ракетный удар по Мирнограду в Донецкой области. В Запорожье зафиксирован прилет на острове Хортица. Там загорелось админздание.

Напомним, за ночь по Украине было выпущено до 14 БПЛА, одиннадцать из них уничтожены. Запускались дроны с северного направления. Над Киевом было сбито девять беспилотников.

Война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.