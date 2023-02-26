Россияне обстреляли Николаевскую и Херсонскую области. Есть раненый
В воскресенье, 26 февраля, российские войска обстреляли Херсонскую область. Ранен 55-летний мужчина.
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Херсонской областной военной администрации.
"Сегодня вечером армия РФ ударила из артиллерии по поселку Днепровское Белозерской общины.
Вражеский снаряд попал во двор местных жителей. Ранения получил 55-летний мужчина. Бригада скорой доставила пострадавшего в ближайшую больницу, сейчас врачи оказывают ему необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.
Кроме того, под удар попала и Николаевская область.
Об обстреле сообщил в Telegram начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет.
"В освобожденном Снигиревском районе прилеты. По предварительной информации, без жертв", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что на днях за сутки Херсонщина более 70 раз подверглась обстрелам. Повреждены дома и больница.
Также "Страна" рассказывала, что недавно в Николаевской области под обстрел РФ попали две громады. Один человек получил тяжелые ранения.
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