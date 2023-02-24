В результате артиллерийских обстрелов 23 февраля была повреждена тепловая сеть Херсона. Теплоснабжение города прекратилось. Возобновить его обещают к воскресенью, 26 февраля.

Об этом пишет Херсонская ОВА.

"Ремонтные бригады сразу приступили к работе, чтобы установить все места повреждений и устранить последствия вражеской атаки. В настоящее время работы продолжаются. При условии успешных испытаний с 26 февраля теплоснабжение снова возобновится, - информирует администрация ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки Херсонщина более 70 раз подверглась обстрелам, повреждены дома и больница.

Тем временем война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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