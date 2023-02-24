За минувшие сутки россияне 73 раза атаковали населенные пункты Херсонской области из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БМП и БПЛА. В том числе четыре раза обстрелу подвергся Херсон.

Об этом сообщает областная администрация.

За сутки в Херсонской области из-за обстрелов один человек погиб, еще три получили ранения разной степени тяжести.

Херсон армия России обстреляла семь раз. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры и жилые дома.

Также в ОГА добавили, что ночью войска РФ обстреляли медицинские учреждения в Херсонской области.

В результате, повреждено родильное отделение, приемное, онкологическое, уничтожен забор.

Во время атаки России в больнице были врачи и около 120 пациентов. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в освобожденной части Херсонской области с 23 по 25 февраля вводят дополнительные меры безопасности.

Также сообщалось, что власти Херсона предупредили о критической ситуации с отоплением в городе после обстрелов.

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