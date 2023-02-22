С 23 по 25 февраля на деоккупированной территории Херсонской области вводятся дополнительные меры безопасности.

Об этом сообщает Telegram-канал Херсонской ОВА.



В связи с возможной эскалацией военных действий со стороны врага с 23 по 25 февраля:

предприятия и учреждения коммунальной формы собственности, за исключением объектов критической инфраструктуры, переходят на дистанционную форму работы;

будет ограничена выдача гуманитарной помощи, денежных выплат в отделениях "Укрпочты" и т.п.;

правоохранители будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей;

"пункты несокрушимости" будут работать круглосуточно.

Напомним, за минувшие сутки россияне 51 раз атаковали населенные пункты Херсонской области из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и гранатометов. В том числе четыре раза обстрелу подвергся Херсон.

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Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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