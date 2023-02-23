Из-за обстрелов в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением.

Об этом написал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Прокудин сообщил, что все службы будут круглосуточно работать над устранением последствий, но советует всем жителям подготовить теплые вещи и обогреватели.

Напомним, накануне Херсонская область за сутки более 50 раз подверглась обстрелам. Пострадали больница, предприятия и жилые дома.

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